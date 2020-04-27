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В Кашире скончался подросток, пострадавший в результате обрушения кровли коровника
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Происшествия — 27 Апреля 2020, 11:46
Как рассказал РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, в больнице городского округа Кашира скончался подросток, который получил травмы в результате обрушения кровли заброшенного коровника.
Инцидент произошел вечером 26 апреля. В деревне Кокино обрушилась часть кровли на территории заброшенного коровника.
«При обрушении кровли пострадали два 14-летних подростка. Их госпитализировали, один из них скончался в больнице», - сообщил собеседник агентства.
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