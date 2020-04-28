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Пропавшего в микрорайоне Балашихи 9‑летнего мальчика нашли живым
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Происшествия — 28 Апреля 2020, 10:04
Как информируется на странице отряда в соцсети «ВКонтакте», волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живым 9-летнего Максима Харитонова, пропавшего 27 апреля в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.
«Найден. Жив!», – сказано в сообщении.
Местонахождение Харитонова не было известно с утра 27 апреля. Волонтеры выезжали на поиски мальчика, расклеивали ориентировки в Балашихе.
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