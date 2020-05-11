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В Подмосковье двух мужчин сбила электричка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Мая 2020, 10:01
Как информирует РИА Новости, в Московской области один мужчина погиб, другой — получил травмы в результате наезда электрички.
Мужчина, который получил травмы, доставлен в ближайшее медучреждение.
«Сегодня на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги произошло травмирование двух граждан электропоездом», — сказано в материале.
По предварительным данным известно, что мужчины шли вдоль путей, что противоречит мерам безопасности.
На месте происшествия работают транспортные полицейские.
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