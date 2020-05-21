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Подозреваемой в убийстве 9‑месячного ребенка в Коломне предъявили обвинения
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Происшествия — 21 Мая 2020, 09:46
Как сказано в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области, в подмосковной Коломне предъявили обвинение 24-летней женщине, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына.
«По данным следствия, 16 мая 2020 года обвиняемая, находясь в квартире вместе с сыном, совершила его убийство, после чего скрылась. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы», – сказано в сообщении.
По данным эксперта, смерть малыша наступила от механической асфиксии — закрытия дыхательных путей.
В результате профессиональных действий следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области и грамотной работы оперативников ГУ МВД России по региону удалось установить местонахождение и задержать мать мальчика.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
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