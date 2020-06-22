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Пожар потушили в частном доме в деревне Кутьино Подольска
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Происшествия — 22 Июня 2020, 12:23
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в частном доме деревни Кутьино.
«Ликвидация пожара в частном доме в городском округе Подольск. В понедельник, 22 июня, в 00:04 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Кутьино, дом 23. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 2:30», - сказано в сообщении.
Всего в тушении пожара принимали участие 3 единицы техники и 9 человек.
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