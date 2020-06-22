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Дело возбудили после наезда электрички на двух детей в Ленинском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Июня 2020, 12:27
Как информируется на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика 2008 года рождения и травмирования девочки 2007 года рождения в результате наезда электрички в Подмосковье.
Инцидент произошел вечером 21 июня на станции Расторгуево в Ленинском городском округе. Мальчик скончался на месте происшествия, девочку госпитализировали.
«Следователям предстоит детально восстановить картину произошедшего, выявить причины и условия, приведшие к наступлению трагических последствий», - сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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