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СК проводит проверки после гибели троих детей в Солнечногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Июня 2020, 10:46
Как сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, следователи устанавливают обстоятельства гибели троих детей в результате утопления в подмосковном Солнечногорске.
В течение 25 июня в Солнечногорске утонули 3 ребенка. Тела двоих обнаружили в котловане, который заполнен водой. Еще один ребенок утонул в искусственном водоеме на территории частного домовладения.
«По данным фактам следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение двух доследственных проверок», - сказано в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся опросы родственников погибших. По результатам проверок примут процессуальные решения.
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