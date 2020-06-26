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Более 330 свертков с наркотиками обнаружили у закладчицы в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Июня 2020, 10:47
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, подмосковная полиция задержала 42-летнюю уроженку ближнего зарубежья, которая подозревается в сбыте 339 свертков с наркотиками.
Задержание произошло на 159-м километре автодороги А-107 силами сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Раменское» и инспекторов ДПС.
«Полицейские отследили маршрут передвижения злоумышленницы и на 159-м километре автодороги А-107 остановили автомобиль, в котором она находилась в качестве пассажира. При досмотре сумки женщины обнаружены и изъяты черновые записи с координатами будущих мест закладок, а также 339 свертков из фольги с порошкообразными веществами светлого цвета», - сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
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