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Пожар произошел в квартире на Пролетарской улице в Балашихе
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Происшествия — 3 Июля 2020, 10:07
Как информируется на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области, сотрудники пожарной охраны потушили пожар в квартире жилого дома на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи.
«Второго июля в 22:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом 8, квартира 43. В 22:29 — пожар ликвидирован», – сказано в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
К ликвидации пожара привлекли 15 человек и 4 единицы техники.
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