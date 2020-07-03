03июля 2020
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В Подмосковье завели дело из‑за нецелевого расходования бюджета в институте МВД РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Июля 2020, 10:10
Как сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью, следственным комитетом по материалам ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России».
Однако работы в установленные сроки не завершились, а оставшиеся денежные средства в сумме более 46 миллионов рублей были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды.
Кроме того, должностные лица не осуществляли должный контроль за исполнением условий и сроков контракта, который не был своевременно расторгнут. Также не были возмещены в доход государству денежные средства, подлежащие удержанию в виде штрафных санкций. В свою очередь, это повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей.
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