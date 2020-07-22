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В Дмитровском округе задержали подозреваемых в угоне иномарки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Июля 2020, 11:00
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали двоих мужчин в возрасте 39 и 42 лет, подозреваемых в совершении кражи иномарки.
«Один из злоумышленников ранним утром незаконно проник в автомобиль, припаркованный возле одного из домов в микрорайона Маркова. С помощью специального оборудования он запустил двигатель, похитил транспорт и перегнал его в автомастерскую», – рассказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Она добавила, что подельник обнаружил и демонтировал на автомобиле спутниковую систему навигации.
«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. В ходе обыска в помещении автосервиса обнаружена ранее похищенная автомашина, которая передана собственнику», – рассказала Петрова.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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