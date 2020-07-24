24июля 2020
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В Чехове нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
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Происшествия — 24 Июля 2020, 11:38
Как сказано на сайте ГУ МЧС России по Московской области, на территории поля в подмосковном Чехове обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, опасности для людей он не представляет.
Инцидент произошел в районе улице Бадеевская вечером 23 июля.
«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Чехов в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — сказано в сообщении.
Силами ОМВД была выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны России на пятницу.
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