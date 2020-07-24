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Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Подмосковье
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Происшествия — 24 Июля 2020, 11:40
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на пятом километре дороги Панино — Малино в Раменском городском округе.
ДТП произошло в результате попутного столкновения около 1:00 в пятницу.
«Погибли два человека и пострадал один, все они находились в легковом автомобиле», — сказано в сообщении.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
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