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Жителя Подмосковья с поддельным удостоверением задержали на юге Москвы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Августа 2020, 14:04
Как информируется на сайте ГУ МВД РФ по Москве, на юге столицы задержали жителя Подмосковья, которого подозревают в том, что он предъявил поддельное удостоверение после того, как его остановили сотрудники ГИБДД, он ехал на машине с закрытыми регистрационными знаками.
«В ходе несения дежурства на проспекте Андропова был остановлен автомобиль марки BMW под управлением жителя Московской области», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
Во время проверки документов водитель предъявил сотрудникам ГИБДД документы на транспортное средство, водительское удостоверение, а также служебное удостоверение сотрудника прокуратуры.
При визуальном осмотре служебного удостоверения полицейские выявили признаки подделки. Документ изъяли.
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