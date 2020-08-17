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В Московской области выросло число ДТП с грузовиками
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Августа 2020, 16:21
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за два месяца на территории Подмосковья увеличилось количество автомобильных аварий с участием грузовых машин.
«За июнь – июль на дорогах региона погибли более 60 человек в результате ДТП с грузовиками, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.
Зачастую страдают в ДТП с грузовиками водители легковушек, которые стоят на аварийке в полосе движения. Автомобили, находящиеся на дороге, являются препятствием для движения других участников. Не всегда получается объехать стоящие на проезжей части транспортные средства, особенно это проблематично сделать при езде на грузовике.
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