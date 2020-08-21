21августа 2020
пятница
|
Сообщения о минировании торговых центров и магазинов в Подмосковье оказались ложными
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 21 Августа 2020, 11:14
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, неизвестный сообщил о минировании ТРЦ «Вегас» в Ленинском округе, ТРЦ «Шелковый путь» на 32 километре МКАД, ТРЦ «Мега Белая Дача», ТРЦ «Мега Химки», магазинов «Ашан» в 30 городских округах и магазина «Магнит» в Рузском округе, сообщения оказались ложными.
«Проводилась эвакуация. Вызов оказался ложным», - сказано в сообщении.
Из ТРЦ «Шелковый путь» эвакуировали 368 человек. Из ТРЦ «Мега Белая Дача» эвакуировали 1528 человек. Из ТРЦ «Мега Химки» вывели 1778 человек, а из 47 магазинов «Ашан» эвакуировали 2719 человек.
В торговом центре «Вегас», как и в магазине «Магнит», эвакуация не проводилась.
Волна массовых рассылок сообщений о заложенных взрывных устройствах идет в России с 2019 года.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +14 +16 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры