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Несколько человек пострадали в результате пожара в гараже в Талдомском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Сентября 2020, 09:54
В поселке Вербилки Талдомского городского округа потушили пожар в гараже, в результате происшествия пострадали люди, информируется на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.
«В 22:05 (23 сентября - ред.) - ликвидация пожара», - сказано в сообщении.
С огнем боролись две единицы техники и семь человек.
В случае необходимости специалисты рекомендуют обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - «01», с мобильного - «101».
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