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У моста в Дмитровском городском округе обнаружили боеприпас времен ВОВ
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Происшествия — 28 Сентября 2020, 10:15
Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли у моста через через реку Яхрома между деревней Бунятино и селом Куликово в Дмитровском округе, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 16:50 27 сентября от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - сказано в сообщении.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД городского округа.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас» на понедельник.
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