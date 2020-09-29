29сентября 2020
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Подозреваемые в сбыте сильнодействующих веществ задержаны в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Сентября 2020, 09:38
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, полицейские Коломенского городского округа установили и задержали организованную группу лиц, которая в течение шести месяцев продавала безрецептурно на территории округа лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества.
Правоохранители зафиксировали факт продажи 22 капсул препарата «Тропикамид» местному жителю без соответствующего рецепта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
«В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили и при силовой поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в совершении противоправной деятельности. Ими оказались четверо местных жителей, являющихся родственниками – мать, отец и двое сыновей, в возрасте от 31 до 59 лет и женщина в возрасте 39 лет, которая работала провизором в одной из аптек в городском округе Люберцы», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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