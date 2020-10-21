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Педагога из Лобни задержали по подозрению в незаконном обороте оружия
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Происшествия — 21 Октября 2020, 10:48
В Лобне задержали директора центра и педагога дополнительного образования, которых подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведших к смерти ребенка, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
«20 октября 2020 года в городе Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался», - сказано в сообщении.
Правоохранители осмотрели место происшествия. В этом участвовали инженеры-взрывотехники.
По местам жительства подозреваемых провели обыски.
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