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В Ступине задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денег
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Происшествия — 5 Ноября 2020, 12:39
Полицейские в Ступине задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр 32-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Злоумышленники в одном из магазинов расплатились за товар двумя поддельными денежными купюрами достоинством 5 тысяч рублей каждая», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Следователи возбудили уголовное дело. Во время обыска в квартире задержанных обнаружили и изъяты 11 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.
«По результатам экспертизы установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии «Гознака», – добавила Петрова.
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