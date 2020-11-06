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СК проводит проверку после столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Ноября 2020, 11:03
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту столкновения грузового автомобиля и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги, информируется на сайте ведомства.
«По предварительным данным, ночью на охраняемом переезде перегона станций Одинцово — Голицыно произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда сообщением Лобня — Москва», — сказано в сообщении.
Пассажиры электрички не пострадали. Водителю и пассажиру грузового автомобиля потребовалась госпитализация.
После инцидента криминалисты осмотрели грузовик и поезд, также опрошены очевидцы. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.
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