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Стала известна личность одной из убитых в Солнечногорске женщин
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Ноября 2020, 11:12
Одна из женщин, которых зарезали в частном доме в подмосковном Солнечногорске, оказалась преподавателем Российского экономического университета имени Плеханова, информирует РИА Новости.
«Это наша сотрудница — Виктория Борковская. В РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким», — сообщил исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов.
По его словам, вуз окажет родственникам погибшей всю необходимую помощь.
В частном доме в СНТ городского округа Солнечногорск 7 ноября обнаружили тела двух женщин — матери и дочери — с многочисленными ножевыми ранениями. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту убийства возбудили уголовное дело.
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