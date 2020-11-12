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Электричка сбила автомобиль на ж/д переезде в Ивантеевке
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Ноября 2020, 10:00
Пригородный поезд и легковая машина столкнулись в районе станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги, информируется на сайте МЖД.
«В 01:05 на железнодорожном переезде около станции Ивантеевка Фрязинской ветки Ярославского направления МЖД, оборудованном исправно действующей сигнализацией, из-за грубого нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пригородного поезда без пассажиров с легковым автомобилем», - сказано в сообщении.
В результате столкновения автомобиль отбросило в сторону. По предварительной информации, пострадавших в данной аварии нет. Инцидент не повлиял на движение других поездов.
Водителям автотранспорта напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при переезде железной дороги.
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