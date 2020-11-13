13ноября 2020
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Два человека погибли в результате аварии с грузовиком в Наро‑Фоминском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Ноября 2020, 16:29
Грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулся с выезжавшей с второстепенной дороги легковой автомашиной Hyundai, погибли два человека, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации, авария случилась около 12:00 в пятницу на 3 километре автодороги М-3
«Украина» - Наро-Фоминск.
«Еще двое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Все они находились в легковушке», - сказано в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
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