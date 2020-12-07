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Пожар площадью 500 кв метров произошел в садовом доме в Одинцове
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Происшествия — 7 Декабря 2020, 10:17
Пожар площадью 500 квадратных метров произошел вечером 6 декабря в Одинцовском городском округе в поселке Старый городок в СНТ «Энергия-2», информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 18:55 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Одинцовского МПСГ поступило сообщение о пожаре в садовом доме», - сказано в сообщении.
На момент прибытия пожарных наблюдалось горение садового дома на площади 400 квадратных метров, также существовала угроза возгорания второго садового дома.
В 19:30 был объявлен ранг пожара 1 «БИС». В 20:16 пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, в 21:15 – ликвидировать. В 0:48 происходила ликвидация последствий пожара.
В результате пожара никто не пострадал.
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