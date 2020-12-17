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Жителю Дмитрова предъявили обвинение в убийстве женщины
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Происшествия — 17 Декабря 2020, 11:22
Жителю Дмитрова предъявили обвинение в убийстве женщины и заключили под стражу, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
Инцидент произошел днем 15 декабря. Обвиняемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, набросился на нее с ножом и не менее четырех раз ударил ее в спину и шею, от чего женщина скончалась. После этого он скрылся.
В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен к следователю. На допросе объяснить мотив убийства мужчина не смог.
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