25декабря 2020
пятница
|
Пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу во Внукове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 25 Декабря 2020, 14:07
В столичном аэропорту Внуково пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, информирует ТАСС.
«Пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внукове», — указано в материале.
По словам источника агентства, воздушное судно выкатилось примерно на 20 метров за взлетную полосу. Экипаж самолета составляет девять человек, на борту было 109 пассажиров.
Пассажиров высадили, аэропорт не закрывался. Владеет самолетом АО «Авиакомпания «Якутия».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
вечером 0 -2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры