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Полиция попросит суд арестовать водителя, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье
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Происшествия — 12 Января 2021, 11:05
Полиция планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте водителя грузовика, который врезался в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе в Подмосковье, информирует ТАСС.
В городском округе Красногорск на 28-м километре Новорижского шоссе грузовик протаранил колонну военных автобусов. В автобусах ехали солдаты-срочники, они возвращались в часть после занятий на полигоне. В данном инциденте погибли четыре человека, пострадали 50 человек.
«Следователь сегодня выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, задержанного за нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц», - сообщил источник в правоохранительных органах.
Водитель самосвала в данном ДТП не пострадал, с ним работают следователи.
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков приезжал на место аварии по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он уточнил , что все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. Основная группа пострадавших перевезена в госпиталь Вишневского в Москве.
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