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Пожар произошел в нежилом здании в Кашире
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Января 2021, 11:03
В нежилом здании на улице Клубная в Кашире произошел пожар на площади 300 квадратных метров, пострадавших в результате инцидента нет, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло вечером 18 января.
«В 22:53 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в нежилом здании. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление внутри нежилого одноэтажного здания из сендвич-панелей», — сказано в сообщении.
В 00:45 специалисты локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров, в 01:58 было ликвидировано открытое горение. В 03:40 пожар полностью потушили. В результате происшествия пострадавших нет.
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