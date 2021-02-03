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Жительница Красногорска обнаружила в колбасе металлическую стружку
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Происшествия — 3 Февраля 2021, 12:59
Женщина приобрела каталку вареной колбасы в одном из магазинов в Красногорске и разрезав продукт, обнаружила в нем металлическую стружку. Об этом РИАМО рассказала сама покупательница.
По словам женщины, мясное изделие она купила в магазине на Видной улице, дом 3. Торговая точка находится в здании ЖК «Митино парк».
«Написала жалобу производителю, сейчас жду ответа. Колбасу выброшу», - сообщила собеседница агентства.
Покупательница также выложила в Сети фотографии некачественного продукта, который планировала использовать для салата оливье. На срезе каталки колбасы виден небольшой металлический предмет.
Производителем колбасы под маркой «Русская» значится «Агросоюз Любава». Редакция РИАМО запросила комментарий у компании, однако оперативного ответа получить не удалось.
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