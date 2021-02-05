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Енота вытащили из‑под капота автомобиля в аэропорту Домодедово
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Происшествия — 5 Февраля 2021, 11:41
Из-под капота автомобиля каршеринга «Делимобиль» на парковке аэропорта Домодедово вытащили енота, который ранее залез туда погреться, специалисты дежурили у машины 12 часов, сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.
Ранее техник «Делимобиля», который пришел на плановое обслуживание машины, обнаружил под капотом енота. При этом зверька не удалось достать из автомобиля.
«Для этого (для вытаскивания енота – ред.) была собрана команда мечты: два зоопсихолога <…> и дополнительный енот, который подбадривал застрявшего собрата», — уточняется в сообщении.
Специалисты дежурили у машины 12 часов. Работники «Делимобиля» покормят зверька и организуют для него реабилитацию в питомнике.
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