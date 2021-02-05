05февраля 2021
пятница
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Труп мужчины нашли в раздевалке МХТ им. Чехова
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Происшествия — 5 Февраля 2021, 11:43
Тело мужчины было найдено в МХТ имени Чехова в пятницу, им оказался инженер нижней механизации сцены, информирует ТАСС.
По словам первого заместителя художественного руководителя - директора театра Марины Андрейкиной, он пришел на работу, переоделся, сел на кушетку и скончался.
«Был обнаружен коллегами, пришедшими на 20 минут позже него. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причину смерти покажет вскрытие», - сообщила Андрейкина.
Она добавила, что работнику было 60 лет. В театре он работал с 2019 года.
Сотрудники театра вызвали правоохранительные органы и супругу покойного.
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