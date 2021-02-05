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В Подольске погиб мужчина при пожаре в квартире
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Происшествия — 5 Февраля 2021, 11:44
Пожарные Подольска ликвидировали возгорание в квартире на улице Парковая, находящийся в ней мужчина погиб, рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.
«Пятого февраля в 7:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Парковая, дом 41. В 7:35 пожар ликвидировали. Мужчина, находящийся в квартире, погиб», - сообщил сотрудник.
Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, девятнадцать человек.
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