09февраля 2021
вторник
|
Ж/д станцию и школы «заминировали» в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 9 Февраля 2021, 16:15
Аноним сообщил о заложенных взрывных устройствах на железнодорожной станции Люберцы-1, в двух гимназиях и десяти школах Московской области, информирует ТАСС.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на железнодорожной станции «Люберцы-1» заложено взрывное устройство. Также есть информация о заложенных взрывных устройствах в двух гимназиях и десяти школах», - сказал источник агентства в экстренных службах.
В данный момент для проверки полученной информации во все указанные анонимом места направлены специалисты экстренных, правоохранительных служб, кинологи.
Сведений об эвакуации в данных местах нет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -14 -16
ночью -13 -15 утром -14 -16
Котировки
Партнеры