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Руководитель больницы в Одинцовском округе пояснил смерть 2 пациентов на ИВЛ
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Происшествия — 10 Февраля 2021, 14:58
Сбой в работе кислородного оборудования в больнице Одинцовского округа не был непосредственной причиной смерти двух пациентов, находившихся на ИВЛ, рассказал руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Владимир Гордеев.
По его словам, в реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы по неизвестным причинам произошел временный сбой в подаче кислорода, он продолжался 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ.
«В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода», - сообщил Гордеев.
Он уточнил, что всего в реанимации на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии, из них пять были на аппаратах НИВЛ (неинвазивная вентиляция легких - ред.).
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