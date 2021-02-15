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В Балашихе спасатели сняли с пальца женщины застрявшее кольцо
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Происшествия — 15 Февраля 2021, 17:43
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли спасти палец 28-летней жительницы Балашихи, сняв с него застрявшее золотое кольцо, информируется на странице Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» - Балашиха в соцсети «ВКонтакте».
Женщина решила примерить кольцо, которое давно не надевала, но оно застряло и снять самостоятельно его не получилось, поэтому она обратилась за помощью к спасателям 201 пожарно-спасательной части ГКУ МО«Мособлпожспас».
«К тому моменту, как женщина пришла в подразделение, ее палец уже сильно опух, из-за чего спасатели не могли использовать для снятия кольца капроновую нить. Соблюдая меры безопасности, работники противопожарно-спасательной службы, применив многофункциональный инструмент с насадками, разрезали кольцо, не причинив вреда здоровью женщины», – сообщил старший смены спасателей 201-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Калмыков.
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