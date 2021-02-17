17февраля 2021
среда
|
Подмосковные полицейские задержали угонщика дорогой иномарки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 17 Февраля 2021, 10:12
Подмосковные полицейские задержали 49-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже автомобиля в Балашихе на сумму около 2 миллионов рублей, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В территориальный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что похитили его автомобиль иностранного производства, припаркованный у одного из домов в микрорайоне Новое Павлино», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Мужчину задержали в Ленинском городском округе. Он пояснил, что разбил стекло и, используя специальное оборудование для запуска двигателя, похитил автомобиль, который перегнал в гараж-отстойник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого арестовали, угнанную машину передали хозяину.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -12 -14 ночью -15 -17
Котировки
Партнеры