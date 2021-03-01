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Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Королеве
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Происшествия — 1 Марта 2021, 10:58
Жителя Королева задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, в отношении него возбуждено уголовное дело, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации, задержанный через интернет покупал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и сбывал через тайники-закладки в Королеве.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали молодого человека на улице Толстого. При личном досмотре у задержанного в рюкзаке обнаружено и изъято 35 свертков с веществом светлого цвета. Кроме того, в его телефоне обнаружены фотографии и координаты мест закладок наркотиков», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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