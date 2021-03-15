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Закладчика с тремя видами наркотиков задержали в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Марта 2021, 10:59
В подмосковном Королеве задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, пишеьт пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«В ходе личного досмотра и обыска квартиры злоумышленника обнаружены и изъяты 89 свертков и две коробки с порошкообразными веществами светлого и коричневого цветов, а также электронные весы и упаковочный материал», - сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
По ее словам, всего было изъято свыше 200 граммов мефедрона, около 50 граммов гашиша и 4 грамма экстази. В течение месяца злоумышленник фасовал и распространял наркотики с помощью тайников-закладок на территории Королева.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под стражей.
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