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Движение на 64‑м км Киевского шоссе затруднено из‑за ДТП
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Происшествия — 28 Апреля 2021, 12:31
Легковые автомобили, попавшие в аварию в Наро-Фоминском городском округе на 64-м километре Киевского шоссе, перекрыли движение на двух полосах дороги, информирует корреспондент РИАМО.
Транспорт стоит в пробке и движется крайне медленно. Проезжать автомобилям приходится по одному между участниками ДТП.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка, образовавшаяся из-за ДТП, продлилась на 10 км в сторону Наро-Фоминска и начинается на 54-м километре Киевского шоссе. Водители, попавшие в нее, могут потерять порядка 1,5 часов.
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