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Прокуратура проверит факт избиения матерью 9‑летнего ребенка в Москве
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Происшествия — 19 Мая 2021, 12:44
Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку из-за причинения телесных повреждений 9-летнему мальчику в столице, информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.
Повреждения у ребенка выявили 18 мая. Работники организации образования в Дмитровском районе нашли у 9-летнего мальчика синяки, отеки и царапины на шее. По его словам, травмы ему нанесла мать. На текущий момент мальчик госпитализирован в медучреждение.
Обстоятельства и причины произошедшего установят во время проверки. В ее рамках также оценят соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних и действия родителей по воспитанию детей.
Итоги проверки поставлены на контроль столичной прокуратуры.
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