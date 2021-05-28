29мая 2021
суббота
|
Проверка назначена после гибели трех человек на пожаре в Рузе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 28 Мая 2021, 12:31
Следователи назначили проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек на пожаре в частном доме в Рузе, информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
ЧП произошло в пятницу на улице Красная в Рузе. После локализации пожара были обнаружены тела трех мужчин.
«По данному факту следственным отделом по Можайску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - сказано в сообщении.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
утром +15 +17 днем +18 +20
Котировки
Партнеры