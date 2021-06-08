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Пожар потушили в хозпостройке в деревне Сынково Подольска
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Происшествия — 8 Июня 2021, 12:02
Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке жилого дома в деревне Сынково Подольска, информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
В ночь на вторник в 00:12 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в деревне Сынково на улице Молодежная, 13. Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в 1:54.
В тушении возгорания принимали участие три единицы техники и одиннадцать человек.
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