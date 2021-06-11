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Полицейские задержали грабителя‑рецидивиста в Подольске
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Происшествия — 11 Июня 2021, 11:24
В городском округе Подольск задержали грабителя, который попытался похитить со склада в д. Коледино товар на сумму более чем 750 тыс. рублей, информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова отметила, что полицейские застали злоумышленника, когда он перебрасывал сумки с похищенным через забор. Им оказался местный житель.
«Мужчина ранее работал на данном предприятии и был уволен два месяца назад за мелкое хищение заказов. После этого под выдуманным предлогом он уговорил бывших коллег передать ему электронный пропуск для прохода в складское помещение. Затем правонарушитель проник на территорию хранилища, собрал в заранее заготовленные сумки электронные устройства, аксессуары, ювелирные украшения и попытался скрыться, но был задержан», – сообщила Петрова.
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