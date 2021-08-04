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Телефонные мошенники убедили 92‑летнего жителя Подольска передать им более 10 млн руб
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Происшествия — 4 Августа 2021, 12:07
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в мошенничестве 28-летнего приезжего из Новосибирской области, который обманным путем получил более 10 миллионов рублей от 92-летнего жителя Подольска, информирует «МВД МЕДИА».
Оперативники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск совместно с коллегами из УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве. Предварительно установлено, что на мобильный телефон 92-летнего жителя Подольска поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что с его счета пытаются похитить деньги. Под этим предлогом злоумышленник убедил пожилого человека снять все сбережения, чтобы передать их в службу безопасности кредитно-финансовой организации.
Мужчина дважды обращался в банк, получал наличные деньги и оба раза по указанию звонившего отдавал их незнакомцам, которые ожидали его в условных местах и называли кодовое слово. Сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.
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