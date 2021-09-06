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Около 1 кг амфетамина изъяли у мужчины в Солнечногорске
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Происшествия — 6 Сентября 2021, 12:08
В Солнечногорске задержали мужчину, подозреваемого в сбыте амфетамина общей массой около 1 кг, он делал закладки в лесу, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Полицейские обнаружили и изъяли 3 свертка с порошком светлого цвета, который по результатам исследования является психотропным веществом – амфетамином общей массой около одного килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанный рассказал, что наркотики он приобретал в теневом сегменте интернета, после чего распространял через тайники на территории Московской области.
Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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