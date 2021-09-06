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Уголовное дело возбудили по факту убийства 2 женщин в Лотошине
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Происшествия — 6 Сентября 2021, 12:10
В деревне Власово городского округа Лотошино 62-летний мужчина убил сестру и племянницу, он нанес женщинам множество ударов молотком и топором в голову. По данному факту возбудили уголовное дело, информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Мужчину задержали.
Преступление мужчина совершил из-за длительного семейного конфликта, а также неприязненного отношения к родственницам. От полученных травм женщины скончались на месте трагедии.
После убийства мужчина сообщил о преступлении в правоохранительные органы. На допросе задержанный признался в убийстве и сообщил об обстоятельствах случившегося.
В рамках уголовного дела следователи и криминалисты начали проводить комплекс следственных действий, который направлен на закрепление доказательственной базы.
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