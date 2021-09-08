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Более 270 спасателей работают на месте взрыва в доме в Ногинске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Сентября 2021, 10:54
Свыше 270 спасателей работают на месте взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Более 50 единиц техники направили на разбор завалов, информируется на сайте Главного управления МЧС по Московской области.
Взрыв в доме на улице 28 июня, дом 9А в Ногинске произошел в 06:55 среды. Территорию возле места ЧП оцепила Росгвардия. На месте работают следователи, криминалисты и представители экстренных служб. СК возбудил уголовное дело.
Согласно уточненным данным, обрушение стены произошло на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Открытое горение не зафиксировали. Всего повреждено 5 квартир, проведена эвакуация 173 жителей.
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