14сентября 2021
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Стали известны подробности задержания последнего участника побега из ИВС в Истре
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Происшествия — 14 Сентября 2021, 09:25
Сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля», задержали на северо-западе Москвы. В ходе задержания он попытался оказать сопротивление, информируется на сайте «МВД Медиа».
Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. По версии следствия, арестантам удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Четверо беглецов были задержаны в течение августа. Пятого, Александра Мавриди, задержали 13 сентября.
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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